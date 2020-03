Kolumne „Berliner Republik“ : Das Schisma der CDU

Düsseldorf Die innerparteiliche Scharte in der CDU ist tief, könnte aber bald überwunden sein.

Die Entsprechung von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans bei der CDU heißt Friedrich Merz. Könnten die Mitglieder wie jene der SPD über den nächsten Vorsitzenden mehr oder minder direkt entscheiden, wäre der Sieg mit einiger Sicherheit seiner. Aber so läuft es nicht bei der CDU. Deshalb hat sich der je nach Gusto als gewieft oder verschlagen angesehene Armin Laschet das Two-in-One-Prinzip entwickelt. Laschet ist zum einen in einen dosiert Merkel-kritischen Modus übergegangen, zum andern hat er sich in Jens Spahn einen Beifahrer ausgesucht, der die junge Version einer Sehnsucht nach mehr Konservatismus in der CDU verkörpert. „Take two get one for free“, preisen in Großbritannien die Supermärkte und Buchhandlungen ihre Produkte an. Das wendet Laschet an. Zusammengenommen macht all das seine Konkurrenten chancenlos.