Kolumne: Berliner Republik: Die Stunde der Opposition

Berlin Die Haushaltswoche ist für die Regierung immer unbequem - die Opposition hat das Wort.

Die Opposition im Bundestag war in der vergangenen Wahlperiode ein wenig langweilig. Neben der ohnehin recht sozialdemokratisch tickenden großen Koalition ging es Grünen und Linken oft genug um ein Höher, Schneller, Teurer in der Sozialpolitik. An der aktuellen Opposition im Bundestag kann man viel bemängeln, allerdings nicht, dass sie langweilig wäre. Union und SPD werden von links und rechts unter Druck gesetzt. Grundsätzlich ist das gut.