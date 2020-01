Berliner Republik : Die Rückkehr der Sachpolitik

Berlin Das Jahr 2020 könnte das unspektakulärste dieser großen Koalition werden.

Man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben und auch nicht eine Regierungskoalition vor der ersten Sitzungswoche des Jahres. So viel Prognose sei an dieser Stelle aber gewagt: Das Jahr 2020 könnte das bisher unspektakulärste dieser großen Koalition werden. Nachdem die Regierung 2018 wegen der Krise der Union mehrfach nahe am Bruch war und 2019 die Sozialdemokraten eine politische Nahtod-Erfahrung machen mussten, beginnt 2020 nach einer ungewöhnlich ruhigen Weihnachtspause, als habe diese Regierung nie am seidenen Faden gehangen. 2020 könnten wir die Rückkehr der Sachpolitik erleben.