Berliner Republik : Die Machtfrage der Grünen

Die Grünen müssen ernsthaft über eine Kanzlerkandidatur nachdenken. Annalena Baerbock ist in der K-Frage die erste Wahl für die Partei. Aber noch wird geschwiegen.

In den Debatten, wer in welcher Partei bei der Bundestagswahl 2021 als Kanzler- oder Spitzenkandidat antritt, scheinen die Grünen eine Tarnkappe zu besitzen. Während diese Frage bei Union und SPD ständig Gegenstand öffentlicher Erörterungen ist, gelingt es den Grünen, sich hübsch rauszuhalten. Sie sagen noch nicht einmal, ob sie überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufstellen werden. Dabei ist das sonnenklar: Eine Partei, die in den Umfragen stabil zwischen Union und SPD liegt, muss schon aus Selbstachtung auch einen Kanzlerkandidaten präsentieren.