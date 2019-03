Kolumne: „Berliner Republik“: Politische Aktionstage

Am Montag war Equal Pay Day – doch was bringen solche Anlässe eigentlich?

Von den 365 Tagen im Jahr gibt es kaum einen, der nicht als Aktions-, Feier- oder Gedenktag belegt ist. Hinzu kommen so hübsche Daten wie der Tag des Lächelns am 4. Oktober und – zum Glück außerhalb der Grippesaison – der Tag der Umarmung am 29. Juni und der Tag des Kusses am 6. Juli.

Am Montag nun war Equal Pay Day, mit dem sich eigentlich mal die Jury befassen müsste, die stets den „Anglizismus des Jahres“ kürt. Abgesehen davon, dass man das Anliegen, Männer und Frauen gleich zu bezahlen, auch in eine deutsche Formel kleiden könnte, ist dieser Tag sinnvoll und notwendig. Sein Datum nämlich ist variabel. Er wird stets an dem Tag begangen, bis zu dem Frauen rechnerisch durchschnittlich länger arbeiten mussten, um auf den gleichen Lohn zu kommen, den die Männer im Jahr zuvor erhalten hatten. Je näher der Tag also an den 1. Januar heranrückt, desto weniger notwendig wird er. Ob er jemals abgeschafft wird, ist allerdings fraglich. Denn man muss bei dem Thema differenzieren.