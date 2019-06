RP-Kolumne: Total Digital : Mit Vollgas in die Sackgasse

Mit Vollgas in die Sackgasse

Meinung Düsseldorf Das Auto wird zunehmend digital. Die deutsche Leitindustrie fährt noch hinterher.

Kein Gestank, kein Lärm und das gute Gefühl, durch Ökostrom dabei zu helfen, zumindest einen Teil der giftigen Emissionen zu reduzieren, hat mich überzeugt. Was mich bis heute aber am meisten an meinem Fahrzeug begeistert: Mein Auto ist digital!