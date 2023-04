Klimaprotesten in Berlin Zu viel plumper Aktionismus

Eine Stufe nerviger waren die sogenannten Querdenker, die in der Corona-Zeit mit Reisebussen in die Hauptstadt pilgerten, um hier mit selbstgebastelten Aluhüten gegen angeblich per Impfung eingepflanzte Mikrochips zu protestieren. Immerhin: Über die meisten von ihnen konnte man sich gut amüsieren, solange sie sich nicht mit Reichsbürgern mischten und zum Sturm auf den Bundestag aufriefen.