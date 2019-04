Kolumne: Hier in NRW : Das Land als Großaktionär?

Kolumne: Hier in NRW

Meinung Düsseldorf Wie ein staatliches Wohnungsangebot finanzierbar wäre.

Weil der Markt versagt, soll das Land preiswerten Wohnraum organisieren. Unabhängig davon, ob diese gegenwärtig besonders laut vorgetragene Forderung sinnvoll ist: Die beiden am intensivsten diskutierten Vorschläge dazu sind nicht umsetzbar. Ein noch gar nicht diskutierter Vorschlag dazu hingegen schon.

In NRW wird gerade ernsthaft über Enteignungen nachgedacht, um günstiges Wohnen zu erzwingen. Der Berliner Senat hat ausgerechnet, dass die Enteignung von 240.000 Wohnungen zu Entschädigungen in Höhe von rund 30 Milliarden Euro führen würde. In den NRW-Ballungsräumen ist die Angebotslücke ähnlich groß, und auch die Immobilienpreise sind mit dem Berliner Niveau vergleichbar. Daraus folgt, dass die Lösung des Problems qua Enteignung den NRW-Landeshaushalt mit rund 30 Milliarden Euro belasten würde. Der hat aber nur ein Gesamtvolumen von 80 Milliarden Euro. Schon dies macht die Realitätsferne des Enteignungskonzeptes deutlich.