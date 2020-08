Zukunft unserer Schulen : Corona als der wahre Pisa-Test

Ein Schüler arbeitet im Unterricht mit einem Tablet (Symbolfoto). Foto: dpa/Uli Deck

Die Pandemie ist nicht der Grund für das aktuelle Chaos an den Schulen. Die Krise hat die jahrelangen Probleme unseres Bildungssystems sichtbar gemacht.

Weiterleiten Drucken Von Richard Gutjahr

Corona treibt nicht nur die Spinner zu Tausenden auf die Straße, sondern manchmal auch die Vernunft an den Verhandlungstisch. So geschehen vergangenen Donnerstag Abend, als Angela Merkel kurzfristig zum Schulgipfel ins Kanzleramt rief. Der Horror vor einem Schulchaos im Herbst ist groß, wenn Länder, Lehrer und Eltern angesichts der unkoordinierten Krisenpläne irgendwann komplett hohl drehen und jeder macht, was er will.

Die Masken sind gefallen. Corona ist nicht schuld am aktuellen Schulversagen. Corona macht die Probleme, die unser Bildungssystem seit Jahrzehnten vor sich herschiebt, gnadenlos sichtbar. Denn was der Pisa-Test nicht abbildet, ist die Zukunftsfähigkeit unserer Schulen: keine Computer. Kein Internet. Keine Cloud-Anbindung. Und das in einem Zeitalter, in dem es keine Berufsgruppe gibt, die ohne ein Mindestmaß an digitaler Grundbildung auskommt.

Stolz lässt die Kanzlerin nach ihrem Mini-Gipfel die erzielten Erfolge verkünden, etwa dass jede Lehrkraft in Deutschland einen Laptop erhalten soll. Seitdem mein Sohn in Israel zur Schule geht, begreife ich erst das Ausmaß unserer föderalen Versäumnisse. In den staatlichen Grundschulen in Tel Aviv gehört die Arbeit mit Laptops und Tablet-Computern seit Jahren so selbstverständlich dazu wie das Schulheft und die Kreidetafel.

In den vergangenen drei Jahrzehnten haben IT-Unternehmen die Welt erobert. Und wir? Je digitaler unser Alltag wird, umso mehr verlieren klassische deutsche Industrien an Bedeutung. Die Borniertheit vieler Länderfürsten hat unsere Wirtschaft und mir ihr ganze Generationen von Schulkindern um ihre Entwicklungschancen gebracht. Ob da ein einsamer Lehrer-Laptop hilft? Vielleicht probiert es die Regierung doch lieber mit einem altbewährten Trick vom Helpdesk: Neustart.