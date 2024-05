Kolumne Berliner Republik Die K-Frage bewegt die Parteien

Die K-Frage ist einer der am häufigsten diskutierte Frage in der Hauptstadt, auch wenn das jeder Politiker immer von sich weist. Doch Persönlichkeiten faszinieren und polarisieren gleichermaßen, und fast jeder hat dazu seine eigene Meinung. Am vergangenen Wochenende ließ sich das gut beobachten. Zum einen klärte für die SPD ihr Vorsitzender, Lars Klingbeil, die Frage: „Olaf Scholz ist der Kanzler, und er bleibt es. Und er wird auch wieder unser Kandidat“, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion. Das K-Wort war nötig, denn im aktuellen Haushaltsstreit geistert immer wieder der Name des Umfragenkönigs und Verteidigungsminister, Boris Pistorius, durch die Flure des Bundestags und der SPD-Fraktion.