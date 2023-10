Ehemalige Kolonie Deutsch-Ostafrika Deutschland und Tansania wollen koloniale Vergangenheit aufarbeiten

Deutschland und Tansania wollen ihre Beziehungen weiter ausbauen und dabei auch die gemeinsame koloniale Vergangenheit aufarbeiten. „Wir sind bereit, offizielle Verhandlungen zu beginnen, um zu sehen, wie wir mit dem kolonialen Erbe in unserem Land umgehen können“, sagte die tansanische Präsidentin Samia Suluhu Hassan am Dienstag in Daressalam nach einem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Dieser betonte: „Mir ist es wichtig, dass wir dieses dunkle Kapitel aufarbeiten, dass wir es gemeinsam aufarbeiten.“ Deutschland sei auch zur Rückführung von Kulturgütern und menschlichen Überresten bereit.