„Die Ampel hat meiner Generation nichts zu bieten“ CDU-Parteitag wählt Kohls Enkel in Bundesvorstand

Der Enkel des langjährigen Bundeskanzlers Helmut Kohl, Johannes Volkmann, ist in den CDU-Bundesvorstand gewählt worden. Der 27-Jährige erhielt beim Bundesparteitag der CDU am Montag in Berlin 70,1 Prozent der gültigen Stimmen. Er ist damit das jüngste Mitglied in dem CDU-Parteigremium. Als Vorstandsmitglied wolle er sich vor allem für die Interessen junger Menschen einsetzen, sagte Volkmann in seiner Bewerbungsrede. Seinen verstorbenen Großvater erwähnte er nicht.