Klimaschutzbericht für 2019 : Kohlemeiler-Abschaltung drückt den deutschen CO2-Ausstoß

Berlin Eigentlich will Deutschland seinen Treibhausgasausstoß bis zum Ende dieses Jahres auf 40 Prozent des Werts von 1990 verringern. Die Zahlen aus dem Jahr 2019 lassen eine Lücke - und zeigen Problemfelder.

Das Aus für Kohlekraftwerke und mehr Wind- und Sonnenstrom hat den deutschen Treibhausgas-Ausstoß 2019 verringert. Gegenüber dem Vorjahr gab es einen Rückgang von 6,3 Prozent, wie es im Klimaschutzbericht der Bundesregierung heißt, der Reuters am Dienstag in Auszügen vorlag. Im Vergleich zu 1990 sind es 35,7 Prozent weniger.

Das frühere Ziel für 2020 einer Reduktion um 40 Prozent gerät vor allem wegen der Corona-Krise so wieder in greifbare Nähe. Der Wirtschaftseinbruch in diesem Jahr führt zu weniger Ausstoß der Industrie und auch zu geringerem Stromverbrauch, so dass wiederum gerade fossile Kraftwerke weniger laufen.