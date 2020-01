Milliardenentschädigungen und Anpassungsgelder : Gesetzentwurf für Kohleausstieg bis 2038 verabschiedet

Der Braunkohletagebau in Garzweiler wird bis 2038 weiterlaufen. Foto: dpa/Oliver Berg

Berlin Die Verhandlungen für einen Kohleausstieg bis 2038 waren zäh. Bund und Länder beschlossen jüngst einen Fahrplan, am Mittwoch verabschiedete das Kabinett in Berlin den Gesetzentwurf. Inklusive der Milliardenentschädigungen für Kraftwerkbetreiber.

Nach monatelangen Verhandlungen hat die Bundesregierung das Gesetz für den Kohleausstieg auf den Weg gebracht. Das Kabinett verabschiedete den Gesetzentwurf am Mittwoch in Berlin. Er regelt das Ende der klimaschädlichen Stromproduktion aus Kohle in Deutschland bis spätestens 2038. Vor einem Jahr hatte die Kohlekommission dafür ein Konzept vorgelegt. Der rund 200 Seiten umfassende Entwurf muss nun vom Bundestag diskutiert werden, Mitte des Jahres soll das Gesetz verabschiedet sein.