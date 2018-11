Gastbeitrag von Rafael Seligmann: Ein Jude als Bundeskanzler?

Info

Foto: Reichwein, Christoph (crei)

Juden in Deutschland Die jüdischen Gemeinden in Deutschland haben schon seit längerer Zeit rund 100.000 Mitglieder. Seit 1989 sind 200.000 Menschen jüdischer Abstammung aus den Ländern der früheren Sowjetunion nach Deutschland eingewandert. In Berlin leben mehrere Tausend Israelis. Weltweit gibt es rund 14,2 Millionen Juden.

Religiöses Leben Nach der offiziellen Zählung des Zentralrats der Juden in Deutschland gibt es derzeit rund 100 jüdische Gemeinden in der Bundesrepublik sowie 100 Synagogen und 33 Betsäle. Für das jüdische Gemeindeleben sind in den vergangenen Jahren rund 70 Gebäude neu errichtet worden.

Jüdische Politiker In der Weimarer Republik waren die linke Revolutionärin Rosa Luxemburg, der Führer der Münchner Räterepublik, Kurt Eisner, und Außenminister Walter Ra­thenau prominente Beispiele. In der Nachkriegszeit bekleideten Ludwig Rosenberg als DGB-Chef und Herbert Weichmann als Erster Bürgermeister Hamburgs hohe Positionen. In jüngerer Zeit erlangten der Ex-Europaabgeordnete Daniel Cohn-Bendit, das frühere CDU-Vorstandsmitglied Michel Friedman und die Piratin Marina Weisband Prominenz.