König Charles zu Besuch Premiere eines Königs am Brandenburger Tor

Es sind ungewohnte Töne in Berlins Mitte: „God Save the King“, die britische Nationalhymne, erklingt am Mittwochmittag am Brandenburger Tor. Der britische König Charles III und seine Frau Camilla sind in der deutschen Hauptstadt. Es ist eine doppelte Premiere: Das erste Mal wird ein Staatsgast mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor empfangen. Und es ist die erste Auslandsreise des noch ungekrönten britischen Königs. Eigentlich sollte das Königspaar zum Staatsbesuch auch nach Frankreich reisen. Doch aufgrund der Proteste im Land wurde der Besuch dort abgesagt.