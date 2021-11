Ungewöhnliches im Ampel-Koalitionsvertrag : Von Verhütung, Torf und Ersatzteilen

Auch um die Verhütung in Deutschland will sich die künftige Ampel-Koalition kümmern. Foto: dpa/Oliver Berg

Analyse Berlin Klar, das Ampel-Bündnis will vor allem die großen Themen anpacken. Doch im Koalitionsvertrag findet sich auch so manche Überraschung. Selbst die Verhütung, den Weltraum und die Olympischen Spiele haben die Koalitionäre im Visier.

Nachwuchs. Spöttisch könnte man sagen, die Ampel bietet Kindern und Jugendlichen Zuckerbrot und Peitsche. Einerseits soll das begleitete Autofahren mit 16 Jahren ermöglicht werden; auch will man das Grundgesetz ändern, damit Jugendliche schon ab 16 den Bundestag wählen können. Andererseits plant man, dem Nachwuchs die Süßigkeiten zu vermiesen: Werbung für Lebensmittel mit einem hohen „Zucker-, Fett- und Salzgehalt“ soll in TV-Sendungen oder anderen Formaten für unter 14-Jährige verboten werden.

Verhütung. Das dürfte manchen freuen: Krankenkassen sollen künftig Verhütungsmittel als sogenannte „Satzungsleistung“ gewähren können, also zusätzlich zu dem, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Und: „Bei Geringverdienenden werden die Kosten übernommen“, verspricht die Ampel. Außerdem soll die Forschungsförderung für „Verhütungsmittel für alle Geschlechter“ ausgebaut werden.

Sport. Für internationale Sport-Großveranstaltungen könnte es in Deutschland schwieriger werden. Denn die Ampel will darauf achten, dass die Veranstalter strikt die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie Nachhaltigkeit beachten. Zukünftige Bewerbungen aus Deutschland wie für Olympische oder Paralympische Spiele werde man nur noch unterstützen, wenn sie „von diesen Grundsätzen getragen sind und die Bevölkerung rechtzeitig einbeziehen“. FIFA und IOC dürfte das nicht freuen.

Weltraum. Friedlich soll es im Weltraum bleiben. Deshalb wollen die Koalitionäre Initiativen zur Rüstungskontrolle im Weltall ergreifen. Außerdem plant die Ampel eine neue Raumfahrtstrategie. Kernpunkte werden die Vermeidung und Bergung von Weltraumschrott sein. Einiges schwirrt da ja schon an Müll durchs All - und es wird immer mehr.

Koalitionsvertrag im Überblick : Was die Ampel will

Außen. Auch das ist ungewöhnlich – die Ampel versprich eine feministisch ausgerichtete Außenpolitik („Feminist Foreign Policy“). Soll heißen, Rechte, Ressourcen und Repräsentanz von Frauen und Mädchen will man weltweit stärken und unterstützen. Außerdem will man als Bundesregierung mehr Frauen „in internationale Führungspositionen entsenden“.

Umwelt. Die Koalition will das Moor in Deutschland stärker schützen. „Wir werden Alternativen zur Torfnutzung entwickeln und beschließen einen Ausstiegsplan für Torfabbau und -verwendung“, verspricht die Ampel. Außerdem will man die Umweltstandards für den Tiefseebergbau deutlich verschärfen und zugleich die Meeresforschung weiter unterstützen, „um das Wissen über die Tiefsee auszuweiten.“ Neue Genehmigungen für Öl- und Gasbohrungen in der Nord- und Ostsee soll es nicht geben. Ausdrücklich betonen die Koalitionäre übrigens: „Wir erkennen die Leistung der Anglerinnen und Angler für den Natur- und Artenschutz an.“