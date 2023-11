Koalitionsverhandlungen in Hessen Ein Signal aus Wiesbaden

Für die SPD, die ein schlimmes Wahlergebnis in Hessen hinnehmen musste und auch in den Umfragen im Bund auf mageren Zahlen herumdümpelt, wäre der Eintritt in eine hessische Regierung unbestritten sehr willkommen. Nach Berlin wäre man dann auch in Hessen zwar der Juniorpartner in einer GroKo - allerdings ist das für die SPD besser als in der Opposition zu landen. Auch die Stimmen im Bundesrat sind aus sozialdemokratischer Sicht nicht zu verachten Was heißt das für den Bund? Kanzler Scholz wird an der Ampel festhalten, so lange es geht. Doch geht es nicht mehr, so wird er sich einer großen Koalition auch nicht verweigern. Denn: Opposition ist Mist. Das sieht man durchaus auch im Willy-Brandt-Haus und im Kanzleramt so. Nicht nur in Hessen.