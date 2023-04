Koalition unter Stress Alle gegen einen im „Team Ampel“

Bei den Liberalen weisen sie diese Gedankenspiele allerdings zurück – „die FDP will niemand retten, wir sind auch der SPD egal“, sagt einer aus der engeren Führung. Dort erzählt man die Geschichte lieber so: Alle seien „extrem genervt“ von den ewigen Auseinandersetzungen mit und bei den Grünen. Sie seien intern zerstritten, was sich bei Verhandlungen immer wieder zeige und wodurch sie unendlich in die Länge gezogen würden. „Vor allem Robert Habeck ist nicht abschlussfähig.“ Das wirke sich negativ auf die Koalition aus, heißt es. Deswegen also gerade alle gegen einen in der Ampel. Oder irgendwie doch jeder gegen jeden?