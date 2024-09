Koalitionsbruch und die Folgen Was die Ampel aus historischen Machtwechseln lernen kann

Bei den vorgezogenen Neuwahlen 1972 und 1983 kamen die Ergebnisse in die Nähe der Umfragen, stärkten die demokratische Mitte. 2005 legten NPD (plus 1,1 Prozent) und PDS (plus 4,7 Prozent) an den Rändern bereits zu. Derzeit könnten AfD und BSW ebenfalls mit großen Stimmenzuwächsen rechnen (zusammen in aktuellen Umfragen plus 15 Prozentpunkte). Das riecht schon deutlich mehr nach Weimar und dürfte den Bundespräsidenten ermuntern, mehrfach zu schauen, ob da nicht doch eine handlungsfähige Mehrheit im Parlament ist. Zudem stünden die Ampel-Parteien vor der Alternative, weiter zu regieren und auf bessere Zeiten zu hoffen, oder aber krachend zu verlieren, wenn sie den Weg zu Neuwahlen frei machen: SPD minus neun Prozentpunkte, Grüne minus fünf, FDP minus sieben und raus aus Regierung und Parlament. Welcher Ampelabgeordnete sollte den Weg zu Neuwahlen bei diesen Perspektiven für attraktiv halten?