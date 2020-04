Beschlüsse des Koalitionsausschusses : Koalition will Kurzarbeitergeld erhöhen und Gastro-Mehrwertsteuer senken

Berlin In der Nacht hat sich die große Koalition auf weitere Hilfsmaßnahmen in der Coronakrise geeinigt. Es dauerte länger als geplant, ehe Entscheidungen zu Kurzarbeitergeld, Hilfen für die Gastronomie und zur Unterstützung von Schülern fielen.

Zur besseren technischen Ausstattung von Schülerinnen und Schülern in der Corona-Krise will der Bund 500 Millionen Euro für den Unterricht am heimischen Computer zur Verfügung stellen. Bedürftige Schüler sollen dadurch einen Zuschuss von 150 Euro für die Anschaffung von entsprechenden Geräten erhalten teilten die Koalitionspartner am frühen Donnerstagmorgen in Berlin mit.