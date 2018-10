Koalitionsausschuss: Union und SPD einigen sich bei Fachkräfte-Einwanderung

Flüchtling aus Somalia als Praktikant in Industrieunternehmen (Archivbild). Foto: dpa/Christoph Schmidt

Berlin Unter dem Druck, endlich zur politischen Sacharbeit zurückzukehren, haben Union und SPD eine gemeinsame Lösung bei der Fachkräfte-Einwanderung gefunden. Ein Kommentar.

Von Spurwechsel redet niemand mehr. Flüchtlinge aber, die in Deutschland einen festen Job haben und von ihren Arbeitgebern gebraucht werden, sollen ein Bleiberecht bekommen. Das ist eine pragmatische Lösung. Es wäre irrational, gut ausgebildete, fleißige Flüchtlinge in ihre Heimatländer zurückzuschicken, um dann in anderen Drittstaaten nach Menschen mit eben diesen Qualifikationen zu suchen.