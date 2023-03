Unterschiedliche Reaktionen auf Koalitionsbeschlüsse Umwelthilfe entsetzt über Beschlüsse — Kommunen und Wirtschaftsweise zufrieden

Linken-Chefin Janine Wissler warf der Ampel-Koalition trotz der Einigung am Dienstagabend Handlungs- und Manövrierunfähigkeit vor. „Der zähe Koalitionsgipfel wirft kein gutes Licht auf die Ampel. Der fortgesetzte Streit in der Ampel-Koalition zeigt, dass die Bundesregierung in zentralen Aufgabenfeldern nicht handlungsfähig ist“, sagte Wissler unserer Redaktion. „Vereinbarungen zum Klimaschutz, Kindergrundsicherung und Verkehrswende stürzen die Koalition in nächtelange Verhandlungen, obwohl viele Maßnahmen bereits im Koalitionsvertrag vereinbart sind. Auf der Hand liegende Notwendigkeiten wie das Aussetzen der Schuldenbremse und eine andere Steuerpolitik werden nicht mal ernsthaft in Erwägung gezogen“, sagte die Parteivorsitzende.