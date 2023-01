Koalitionsgipfel zur Verkehrspolitik ohne Ergebnis Grüne und FDP streiten, SPD schaut zu

Wann weiter beraten wird – nicht einmal darüber gab es nach dem Treffen im Kanzleramt Klarheit. Immerhin: Die Koalition wolle an einem „Gesamtpaket“ arbeiten, hieß es am Freitag. Eine mögliche Kompromisslinie wäre, sich bei der Planungsbeschleunigung auf eine Liste mit ausgewählten Infrastrukturprojekten zu konzentrieren. Viel Zeit bleibt nicht: Der Kanzler hat die Devise ausgegeben, die Schnelligkeit beim Bau der LNG-Gas-Terminals auf andere Infrastrukturprojekte zu übertragen. Es gehe um ein neues „Deutschland-Tempo“, so Scholz. Die LNG-Terminals in Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Lubmin wurden in wenigen Monaten teils ohne Genehmigungen errichtet.