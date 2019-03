Für Klimaschutzziele bis 2030: Koalition will eigenes Klimakabinett einrichten

Koalition will eigenes Klimakabinett einrichten

Die Spitzen der Koalition trafen sich diesmal in der Fraktionsebene des Bundestags. Foto: dpa/Guido Bergmann

Berlin Der Koalitionsausschuss tagte am Donnerstag nur wenige Stunden. Und eine Einigung gab es nur bei den Klimaschutz-Fragen.

Für die Erreichung der Klimaschutzziele im Jahr 2030 will die Bundesregierung ein eigenes Klimakabinett bilden. Dies beschlossen die Spitzen der Parteien von CDU, CSU und SPD beim Koalitionsausschuss am Donnerstagabend. Bereits am Wochenende hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) eine eigene Klimaklausur der Bundesregierung gefordert, nachdem er sich über das Vorpreschen der Umweltministerin beim Klimaschutzgesetz geärgert hatte.