Einvernehmliche Lösung geplant Koalitionäre wollen im Haushaltsstreit mildere Töne anschlagen

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert gab dagegen der FDP die Schuld an der Debatte der vergangenen Tage. „Ich finde, wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus“, sagte er dem Deutschlandfunk. Lindner müsse damit rechnen, dass es Gegenwind von den Parteifreunden des Kanzlers gebe, wenn er an dessen Seriosität Zweifel sähe.