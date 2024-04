Bundestag kommt aus der Osterpause Warum die Koalition heftige Wochen vor sich hat

Doch man ist sich in der Koalition nicht nur bei den Finanzen, sondern auch in Fragen von Krieg und Frieden uneins. Die Grünen sind für Lieferungen des Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine, die FDP eigentlich auch, die SPD und ihr Kanzler dagegen. Allerdings wollen die Grünen die Rüstung insgesamt mit Blick auf die Ausgaben nicht gegen Sozialprojekte aufrechnen, der Kanzler auch nicht, Lindner durchaus. Und so geht der Koalitions-Reigen munter weiter. Kanzler Scholz jedenfalls sucht Ende nächster Woche erstmal das Weite. Er reist nach China. Den Koalitionskrach hat er jedoch im Gepäck.