Details werden um 11 Uhr vorgestellt : Das dritte Entlastungspaket steht

Berlin Lange wurde gerungen, doch am frühen Sonntagmorgen ist man sich einig geworden: Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP unter Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich nach Angaben aus dem Regierungsbündnis angesichts der hohen Energiepreise auf ein drittes Entlastungspaket im Milliardenvolumen verständigt.

„Es ist vollbracht“, erklärte Bundesjustizminister Marco Buschmann am Sonntagmorgen via Twitter. „Sehr gutes Ergebnis.“ Mehr Details würden in einer Pressekonferenz um 11 Uhr vorgestellt.