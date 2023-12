„Knockout 51“ Weiterer Schlag gegen rechtsextreme Kampfsportgruppe

Justiz und Polizei sind erneut gegen die rechtsextreme Kampfsportgruppierung „Knockout 51“ vorgegangen. Am Morgen habe es im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Gruppe drei Festnahmen gegeben, sagte eine Sprecherin des Generalbundesanwalts am Donnerstag in Karlsruhe. Zwei Menschen seien wegen ihrer mutmaßlichen Mitgliedschaft bei „Knockout 51“ festgenommen worden, der dritte Mann wegen seiner mutmaßlichen Unterstützung der Gruppe. Vier Objekte in Thüringen seien durchsucht worden. Nach dpa-Informationen fanden diese Durchsuchungen in Erfurt und Eisenach statt.