Corona-Einsatzbilanz : Knapp 100.000 Soldaten kämpften bereits gegen die Pandemie

Soldaten helfen im Oktober in Hannover bei der Nachverfolgung von Infektionsketten. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Im Interview beschreibt der Chef des Corona-Einsatzes, der Inspekteur der Streitkräftebasis, Generalleutnant Martin Schelleis, die bislang größte Amtshilfe-Operation als beeindruckenden Imagewandel der Truppe in den Augen vieler Bürger und stellt langfristig die Frage nach dem Sinn einer Aufgabe, für die die Bundeswehr als unverzichtbar angesehen wird, für die sie aber gar nicht zuständig ist.

Wie sieht Ihre erste Zwischenbilanz der Corona-Amtshilfe der Bundeswehr aus?

Schelleis Seit vergangenem Februar haben wir 3.247 Amtshilfe-Anträge erhalten, davon konnten wir 2.686 billigen, also rund 83 Prozent. Die meisten Ablehnungen stammen aus der Anfangsphase, als die Antragsteller noch nicht so genau wussten, was die Bundeswehr leisten kann und was nicht. Da ging es etwa um medizinisches Personal und Gerät, das auch wir nicht im Übermaß haben. Das hat sich aber schnell eingepegelt, nicht zuletzt, weil das Beratungsangebot unserer Verbindungskommandos in den Städten, Kreisen und Ländern zunehmend angenommen wurde.

Ist das der größte Einsatz der Bundeswehr-Geschichte?

Schelleis Es handelt sich im engeren Sinne nicht um einen Einsatz. Wir leisten technisch-logistische Hilfe und nehmen keine hoheitlichen Aufgaben wahr. Aber wenn es um die Dauer, den Umfang und die Intensität dieser Amtshilfe geht, dann ist das in 65 Jahren Bundeswehr beispiellos. Nehmen Sie den Jahresvergleich, dann bedeuten die 3.247 Anträge in gut zehn Monaten locker das Vierzehnfache jener 249 Anträge, die wir im gesamten Jahr 2019 hatten, als es etwa um Waldbrand, Hochwasser, Schnee oder Borkenkäfer ging.

Auf wie viele militärische Helfer haben Sie zurückgegriffen?

Schelleis Aktuell sind 12.600 Frauen und Männer eingesetzt. Das Gesamtkontingent zählte anfänglich 15.000, nun 20.000 Köpfe. Wenn ich alle bisher tätigen Soldatinnen und Soldaten zusammennehme, komme ich geschätzt auf eine knapp sechsstellige Zahl. Das bedeutet, dass inzwischen etwa die Hälfte unserer 185.000 Soldaten dauerhaft oder vorübergehend in die Corona-Amtshilfe eingebunden war. Viele melden sich freiwillig. Gerade in Altenheimen oder Gesundheitsämtern sind die Soldatinnen und Soldaten hochmotiviert dabei und helfen gerne.

Wo liegen die Schwerpunkte?

Schelleis Wir sind mit 5.718 Frauen und Männern in 313 der 381 Gesundheitsämter und dort hauptsächlich mit der Nachverfolgung von Infektionsketten befasst. Wir helfen in 326 der 412 Landkreise. Über 824 Soldatinnen und Soldaten engagieren sich bei der Hilfe in Krankenhäusern. Gebilligt sind bereits 2.800 weitere Kräfte für den Einsatz in Impfzentren oder bei der mobilen Impfung. Rund 1.152 helfen in Alten- und Pflegeheimen. Hier kommt es immer wieder zum Ausfall der Stammbelegschaft, sodass wir hier oft sehr schnell einspringen müssen. Möglicherweise kommen hier noch weitere Anträge zur Amtshilfe. Wir sind darauf vorbereitet, und es sind hierzu Kräfte verfügbar.

Wie stark sind Ihre Soldaten selbst von Corona betroffen?

Schelleis Wir liegen dauerhaft unter dem Durchschnitt der Zivilbevölkerung. Als Anhalt mag der der Inzidenzwert dienen, der in der Bundeswehr aktuell 114 beträgt. Unter den älteren Zivilbeschäftigten hatten wir zwei Todesfälle zu betrauern, bei den Soldaten noch keinen. Darauf sind wir ein wenig stolz, denn offenbar wirken die Schutzmaßnahmen, unter denen der gesamte Einsatz- und Routinebetrieb abläuft. Aktuell sind 526 Soldaten infiziert.

Stecken sie sich auch oder vor allem bei der Amtshilfe an?

Schelleis Ja, natürlich kommt es auch dort zu Infizierungen. Es ist aber schwer, den Infektionsweg immer eindeutig festzustellen. Die Soldaten haben ja auch noch ein Privatleben, fahren am Wochenende nach Hause.

In Friedrichshain-Kreuzberg war die Truppe ja unerwünscht – wie sind die Soldaten andernorts aufgenommen worden?

Schelleis Nach der bundesweiten öffentlichen Debatte hat man sich auch in diesem Berliner Stadtbezirk eines Besseren besonnen und Bundeswehrsoldaten angefordert. Ich habe mit den ersten sechs Kameraden gesprochen, die in Friedrichshain-Kreuzberg unter anderem Abstriche genommen und im Gesundheitsamt bei der Dokumentation geholfen haben. Dort gab es dieselbe Reaktion wie überall: Sehr freundliche Aufnahme durch dankbare Zivilmitarbeiter und die Bevölkerung. Auch in Berlin-Mitte, schilderten die Soldaten, haben 90 Prozent überhaupt keine Probleme mit ‚Helfenden Händen‘ in Uniform.

Wie sind die Reaktionen derer, die Ihre Unterstützung anfordern?

Schelleis Generell staunen sie, wie schnell die Hilfe kommt. Die Truppe steht in hoher Bereitschaft, und wenn ein Antrag gebilligt ist, ist sie oft über Nacht da. Sehr beeindruckt ist man auch von der hohen Lösungsorientierung. Die Soldaten sind es gewohnt, Aufgaben zügig und effektiv zu erfüllen. Typisch ist die Reaktion von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Er sagte, dass man ohne die Bundeswehr in den Gesundheitsämtern längst abgesoffen wäre. Eine Pflegeheimleiterin in Bayern meinte: „Die Soldaten gebe ich nicht mehr her.“

Haben Sie sich notiert, welche Konsequenzen sie bei Ausbildung, Material, Struktur aus den aktuellen Erfahrungen für künftige Amtshilfe ziehen sollten?

Schelleis Natürlich erfassen wir, wie bei jeder laufenden Operation, auch hier die Beobachtungen in einem systematischen Ansatz, um Lehren daraus ziehen zu können. In der Corona ‚Amtshilfeoperation‘ muss zunächst festgestellt werden, dass wir eigentlich gar nicht zuständig sind. Gleichwohl ist es sinnvoll, dass sich alle Stellen, die für die Versorgung und Sicherheit der Bevölkerung verantwortlich sind, Gedanken machen, wie sie sich auf die nächste Krise vorbereiten. Wichtig scheint mir vor allem die Beantwortung der Fragen zur internationalen Zusammenarbeit, zur Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden sowie zur Anlage strategischer Reserven zu sein.

Wie sieht die Rolle der Bundeswehr bei der Pandemie-Bekämpfung auf Dauer aus?

Schelleis Wir werden die Frage zu beantworten haben, ob es sinnvoll ist, dass wir über so lange Zeit auf einem Feld, für das wir gar nicht zuständig sind, mit Kräften im fünfstelligen Bereich augenscheinlich unverzichtbar sind. Wird die Frage verneint, müssen wir klären, wer es denn dann machen soll. Wird die Frage bejaht, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir uns dafür personell, materiell und organisatorisch aufstellen. Denn unser Kernauftrag ist die Landes- und Bündnisverteidigung.

Was hat Sie bei den Hilfsaktionen am meisten beeindruckt?