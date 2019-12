Tierschutzbericht : Klöckner lobt sich für Tierschutz

Berlin Amtsvorgängerin Künast beklagt dagegen Qualen für Küken und Schweine. Die Ministerin lege ihre schützende Hand nicht über die Tiere, sondern deren Nutzer.

Während Klöckner in ihrem am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Bericht vor allem Verbesserungen bei der Nutztierhaltung hervorhebt, wirft ihr Amtsvorgängerin Renate Künast (Grüne) vor, hier „nichts“ erreicht zu haben. Beide beziehen sich gleichermaßen zum Beispiel auf das Kükentöten. Laut Koalitionsvertrag sollte zur Halbzeit der Legislaturperiode – also in diesem Herbst – das Schreddern männlicher Eintagsküken beendet werden, doch die dafür erforschte Geschlechtsbestimmung im Ei wird bisher nur vereinzelt angewandt. Marktreif ist das System noch nicht.