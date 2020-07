Kükenschreddern : Geflügelwirtschaft spielt bei Kükentöten auf Zeit

Konventioneller Hänchenmaststall von innen, zahllose, kleine Küken hocken auf dem Boden. Einblick in einen Geflügelmaststall. Viele kleine gelbe Küken hocken auf dem eingestreuten Boden, dazwischen Futterautomaten, die über eine Rohrkettenanlage mit Futerbeschickt werden. Gut geeignetes Foto für Berichterstattung über moderne Geflügelmast. Landkreis Osnabrück Niedersachsen Deutschland *** Conventional chicken fattening house from the inside, countless small chicks squatting on the floor View of a poultry fattening house Many small yellow chicks squat on the scattered floor, between them automatic feeders, which are fed with feed via a tube chain system Well suited for reporting on modern poultry fattening District of Osnabrück Lower Saxony Germany Foto: imago images/Countrypixel/Fritz Rupenkamp via www.imago-images.de