Medizinforschungsgesetz im Bundestag Klinikärzte fürchten mehr Bürokratie durch neue Regelungen

In dem Brief heißt es, es sei „absolut praxisfern, Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegekräften, die in einer Abteilung mit mehreren Leistungsgruppen tätig sind, eine detaillierte zeitliche und patientenbezogene Zuordnung ihrer Arbeit zu Leistungsgruppen aufzubürden – nur damit am Ende ganz genau nachgewiesen werden kann, wie viele Vollkräfte welcher Leistungsgruppe entsprechen.“ Auch müssten die Leistungsgruppen erst noch durch die Krankenhausreform geschaffen werden. Zudem kritisiert der Marburger Bund, dass die nun geplanten Änderung an das vollkommen fachfremde Medizinforschungsgesetz angedockt sei.