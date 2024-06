Elefantenrunde nach Europawahl Klingbeil und Weidel streiten über Begriff „Nazis“ für AfD

Wie es für die Partei im EU-Parlament weitergeht, ist noch offen. Nach dem Bruch mit ihren bisherigen Mitstreitern in der ID-Fraktion infolge Krahs verharmlosender SS-Äußerungen dürften komplizierte Gespräche mit potenziellen Partnern anstehen. „Unsere Hand ist ausgestreckt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir einer Fraktion angehören werden“, sagte Parteichef Tino Chrupalla am Sonntag. Aust glaubt sogar an eine Wiederaufnahme in die ID-Fraktion. Den Ausschluss der AfD nannte er am Sonntag erneut eine „Beziehungspause“ und kündigte an: „Morgen nehmen wir die Kontakte wieder auf.“