SPD-Generalsekretär : Klingbeil hält Laschet für „nicht kanzlertauglich“

Berlin SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat das Krisenmanagement des NRW-Ministerpräsidenten und potenziellen Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet in der Corona-Pandemie scharf kritisiert. Für kanzlerfähig hält er ihn nicht. „Diese Schuhe sind ihm viel zu groß.“

„Kaum jemand hat in dieser Krise so viel Verunsicherung bei den Menschen ausgelöst wie Armin Laschet“, sagte Klingbeil der „Passauer Neuen Presse“ (kostenpflichtiger Inhalt). Er habe immer wieder Vereinbarungen von Bund und Ländern in Frage gestellt und sei in Sachen Lockerungen vorgeprescht. Nach dem Corona-Ausbruch im Schlachtbetrieb Tönnies habe er hingegen „viel zu zaghaft und langsam reagiert“. Laschet habe in den letzten Wochen gezeigt, dass er das Krisenmanagement nicht beherrsche. „Und er hat gezeigt, dass er nicht kanzlertauglich ist. Diese Schuhe sind ihm viel zu groß.“