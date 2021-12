Wirtschaftsminister Robert Habeck : Deutschland wird Klimaziele 2022 und 2023 wohl verfehlen

Berlin Der neue Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rechnet damit, dass Deutschland die Ziele des Klimaschutzgesetzes vorerst nicht erreichen wird. Die neue Regierung fange mit einem „drastischen Rückstand“ an.

"Wir werden unsere Ziele vermutlich auch für 2022 noch verfehlen, sogar für 2023 wird es schwer genug", sagte Habeck in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der "Zeit". "Wir fangen mit einem drastischen Rückstand an."