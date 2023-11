Bericht der Bundesregierung Folgen des Klimawandels treffen Deutschland härter

Die Folgen des Klimawandels einzudämmen, habe auch eine ökonomische Relevanz. Allein 2021 hatten Überschwemmungen und Starkregen rund 9,2 Milliarden Euro versicherte Schäden nur an Gebäuden und Hausrat erzeugt, heißt es im Bericht. Ausfälle in der Landwirtschaft, im Tourismus oder in der Industrie sind da noch nicht eingerechnet. „Klimaschutz ist Wohlstandssicherung“, sagte Messner. Was auf der anderen Seite Maßnahmen zur Klimaanpassung kosten würden, könne Lemke nicht genau sagen. Nur so viel: „Klimaanpassung und Vorsorge ist billiger als die Beseitigung der Schäden.“