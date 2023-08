Vorschlag von Philosoph Weniger Kinder gegen den Klimawandel

Sinnvoll sei es, so Henning, die politischen Anstrengungen zu verstärken, all jenen Weltregionen mit stark wachsenden Populationen mehr Wohlstand und Bildung zukommen zu lassen. „Das hat noch immer am zuverlässigsten zu einem Rückgang des Bevölkerungswachstums geführt. Denn so brauchen die Menschen nicht mehr aus existenziellen Gründen Nachwuchs“, sagte der an der Universität Mainz lehrende Professor. Im vergangenen Jahr erschien sein Buch „Die Zukunft der Menschheit – soll es uns weiter geben?“