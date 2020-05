Teil des Klimaschutzprogramms : Bund und Küstenländer einigen sich über Ausbau der Windkraft auf See

Berlin Die Leistungen der Windkraftanlagen in Nord- und Ostsee sollen erhöht werden. Bis Ende des Jahres sollen die Flächen für neue Windparks feststehen. Der Ausbau der Windkraft ist Teil des Klimaschutzprogramms.

Bund und Küstenländer haben sich über einen Ausbau der Windkraft auf See geeinigt. Wie das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag in Berlin mitteilte, soll bis 2030 in Nord- und Ostsee eine Kapazität von bis zu 20 Gigawatt Leistung realisiert werden - das bisherige Ziel lag bei 15 Gigawatt. Zuvor hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet. Das neue Ziel ist Teil des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung. Windkraft auf See spielt eine wichtige Rolle beim Ökostrom-Ausbau.