Fridays for Future, Letzte Generation, Extinction Rebellion Droht eine Spaltung in der Klimaschutzbewegung?

„In der Klimagerechtigkeitsbewegung braucht und gibt es verschiedene Rollen und Strategien“, sagte eine Sprecherin der Gruppe unserer Redaktion. Auch Fridays for Future sei eine diverse Bewegung, in der die eigenen Standpunkte immer wieder zur Diskussion ständen. In einem Punkt seien sich jedoch alle Gruppen einig: „Die aktuelle Regierungspolitik führt uns mitten in die Klimakatastrophe.“ Deshalb sei es wichtig, dass unterschiedliche Akteure an unterschiedlichen Stellen konsequente Klimapolitik einfordern. Fridays for Future übernehme dabei eine zentrale Aufgabe: die Organisation von breiten Protesten. Am 15. September ruft die Bewegung wieder zum globalen Klimastreik auf. Es brauche die Unterstützung einer breiten Masse, um Maßnahmen für den Klimaschutz schnell und sozial gerecht umzusetzen. Inwiefern die Letzte Generation hierzu beitrage, thematisierte die Sprecherin nicht. Auch das Verhältnis zwischen den Bewegungen ließ Fridays for Future unkommentiert. Stattdessen äußerte sich die Letzte Generation.