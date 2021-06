Merkel sieht Fortschritte bei der Digitalisierung : Bund und Länder wollen für Klimaschutz Netzausbau vorantreiben

Berlin Die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin haben sich darauf geeinigt, den Netzausbau zu beschleunigen und damit ein Klimaziel umzusetzen. Zudem fordert Merke mehr Fortschritte auf dem Weg zur „digitalen Identität“.

Die Bundesregierung werde noch vor der Bundestagswahl analysieren, „was sich aus den neuen Klimazielen für den Energiebedarf ergibt“, kündigte Merkel an. Nach der Wahl könnten von der dann regierenden Koalition so „schnell die notwendigen Maßnahmen verabredet werden“. Besonders die Windkraft an Land, aber auch auf See werde „eine stärkere Rolle spielen“, kündigte Merkel an.