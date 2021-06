Weiter Streit um Spritpreise : Regierung erwägt bei Neubauten Pflicht für Solardächer

Berlin Im Rahmen des Klimaschutz-Sofortprogramms will die Regierung anscheinend auch Maßnahmen im Gebäudebereich durchsetzen, womöglich eine Solardach-Pflicht. Streit gibt es weiter um die Frage der Spritpreise.

Die Bundesregierung erwägt im Rahmen des Klimaschutz-Sofortprogramms schärfere Vorgaben beim Hausbau. So könnte eine Pflicht für Solardächer bei Neubauten eingeführt werden, wie aus einem AFP vorliegenden Entwurf für das Programm hervorgeht. Regierungssprecher Steffen Seibert bestätigte am Freitag lediglich, dass Maßnahmen im Gebäudebereich geplant seien. Die Parteien streiten unterdessen weiter darüber, in welchem Ausmaß Spritpreise für den Klimaschutz steigen sollen.