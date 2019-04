Jung gegen Alt : Grünen-Chefin fordert von Merkel Regierungserklärung zum Klimaschutz

Berlin Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgefordert, ihre Führungsrolle in der Klimapolitik ernster zu nehmen und kommende Woche dazu eine Regierungserklärung abzugeben.

Während sich die Klimakrise zuspitze, lege die Bundesregierung ihre Hände in den Schoß. „Die Folge ist, dass Kraftwerksbetreiber genauso wie Autohersteller mit ihren Investitionsentscheidungen in der Luft hängen.“ Gleichzeitig gingen Zehntausende für mehr Klimaschutz auf die Straße . „Da reicht es nicht, den Schülerinnen und Studentinnen über den Kopf zu streicheln und sie zu loben. Sie ernst zu nehmen, heißt zum Beispiel den Kohleausstieg jetzt gesetzlich einzuleiten und ein Ende des fossilen Verbrennungsmotors zu beschließen.“

