Nach der EU-Einigung zum strengeren Klimaschutz CDU-Wirtschaftsrat fordert Abschaffung des nationalen CO2-Preises

Die EU-Institutionen hatten sich am Wochenende auf strengere Klimaschutzregeln in Europa geeinigt. Danach soll der Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 62 Prozent gemessen an 2005 reduziert werden. Bislang schon müssen Stromproduzenten und die Industrie Verschmutzungszertifikate vorweisen, wenn sie CO 2 ausstoßen. Die Zahl der Verschmutzungsrechte im Umlauf soll nun schneller verringert werden als bislang vorgesehen. Dadurch steigt der CO 2 -Preis und es wird teurer, dem Klima zu schaden. Das System soll ab 2027 auf das Heizen von Gebäuden und den Straßenverkehr ausgeweitet werden. Etwa Lieferanten von Gas oder Benzin müssen dann Verschmutzungszertifikate kaufen, wodurch sich voraussichtlich der Benzin- und Gaspreis erhöht. Für deutsche Verbraucher dürfte sich zunächst wenig ändern, da ein ähnliches Emissionshandelssystem für Gebäude und Verkehr in Deutschland bereits seit 2021 gilt. Offen ist jedoch, wie das deutsche System darin integriert werden soll.