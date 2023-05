Neues Gesetz für Klimaschutz CDU startet Kampagne gegen Heizungspläne der Ampel

Die CDU startet eine breit angelegte Kampagne gegen die Heizungspläne der Bundesregierung. Ziel sei es, den von dem Vorhaben verängstigten Menschen eine Stimme zu geben und den Gesetzentwurf in der jetzigen Form „zu stoppen“, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja am Donnerstag in Berlin. Er rechnete damit, dass sich „viele tausend“ Menschen an der Kampagne beteiligen werden. Dies werde zeigen, dass die CDU bei diesem Thema „die Mehrheit“ der Menschen in Deutschland vertrete.