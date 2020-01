Gericht soll Bund zu mehr Maßnahmen zwingen : Aktivisten und Umweltverbände reichen Verfassungsklage für mehr Klimaschutz ein

Die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future nimmt an einer Pressekonferenz zu einer Klage der Aktivisten und verschiedener Umweltverbände gegen das vom Bundestag und der Bundesregierung verabschiedete Klimapaket teil. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Nachdem vergangenes Jahr zehntausende Jugendliche für mehr Klimaschutz auf die Straßen gingen, zünden Aktivisten und Umweltorganisationen nun die zweite Stufe: Vom Verfassungsgericht soll die Bundesregierung zu mehr Klimaschutz verdonnert werden.

Junge Aktivisten und Umweltverbände ziehen vor das Verfassungsgericht, um die Bundesregierung zu mehr Klimaschutz zu zwingen. Greenpeace, die Deutsche Umwelthilfe und Fridays for Future stellten dazu am Mittwoch mit anderen Organisationen in Berlin drei Verfassungsbeschwerden vor. Darin verlangen sie, das im Dezember verabschiedete Klimapaket zu überarbeiten und zu verschärfen. Ihre Forderung: aus dem „Klimapäckchen“ ein echtes Klimaschutz-Paket machen.