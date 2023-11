Klimakonferenz in Dubai Bundesregierung gibt Startschuss für Klimaklub

Die Bundesregierung wird auf dem Weltklimagipfel in Dubai am Freitag den Startschuss für den von Kanzler Olaf Scholz angeregten Klimaklub geben. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin an und bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters von vergangenen Freitag. Der Klimaklub, bei dem sich Deutschland mit Chile den Vorsitz teilt, habe mittlerweile 33 Mitglieder. Ziel ist es, Entwicklungsländern beim Umstieg auf umweltfreundliche Unternehmen etwa bei der Stahl- und Zementherstellung zu helfen und zwischen Industriestaaten Handelsstreitigkeiten zu vermeiden. Dabei geht es auch darum, Standards für die Messung unterschiedlicher Klimaschutz-Anstrengungen zu definieren.