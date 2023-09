Klimaschutzgruppe plant Aktionen Was die Letzte Generation ab Montag in Berlin vorhat

Dabei stößt die Letzte Generation längst nicht nur in der Politik auf Kritik. Auch Luisa Neubauer von Fridays for Future äußerte zuletzt Vorbehalte gegenüber der Gruppe. „Es ist an der Zeit zu hinterfragen, ob das so aufgeht“, sagte Neubauer zur Strategie der Letzten Generation unlängst im „Stern“. Auch andere Aktivistinnen zeigen sich zurückhaltend. „Ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, für die Letzte Generation in Aktion zu gehen“, sagte Darya Sotoodeh, Sprecherin von Fridays for Future, unserer Redaktion. Gleichwohl könne sie es verstehen, wenn sich Menschen angesichts der Klimakrise zu drastischen Maßnahmen gezwungen fühlten. Sotoodeh betonte, dass sich Fridays for Future auch in Zukunft auf globale Klimastreiks konzentrieren werde. Außerdem wolle man mit verschiedenen Kampagnen auf sich aufmerksam machen.