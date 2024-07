Nach Köln/Bonn nun Frankfurt blockiert Klima-Protest auf der Rollbahn – maßlos und sinnlos

Ähnlich irreführend erscheinen die jüngsten Aktionen an den Flughäfen Frankfurt/Main am Donnerstagmorgen und am Airport Köln/Bonn am Mittwochmorgen; irreführend, weil sie vor allem Reisende hart trifft, die ähnlich unbeteiligt an der Klimapolitik sind wie Frank-Walter Steinmeier an der Bundesregierung.