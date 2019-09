Klimakabinett : Koalitionsspitzen ringen hart um einen CO2-Preis

Berlin Im Kanzleramt soll die Verhandlungsatmosphäre hart, aber konstruktiv sein. Die Kernfrage, wie der CO2-Ausstoß künftig mit einem Preis versehen wird, um umweltfreundliches Verhalten zu fördern, bleibt bisher ungeklärt.

Die SPD plädiert in den Verhandlungen für eine CO2-Steuer, die einfach und sofort eingeführt werden könnte. Sie würde auf die Mineralölsteuer aufgeschlagen und fossile Brennstoffe sofort um einige Cent verteuern. Die Steuer könnte schrittweise angehoben werden. Die Union dagegen setzt auf ein marktwirtschaftliches Instrument: Sie will einen nationalen Zertifikatehandel mit Verschmutzungsrechten in den Sektoren Verkehr und Gebäude aufziehen. Da das aber mehr Zeit benötigen würde und vor allem die Gefahr besteht, dass der CO2-Preis am Markt starken Schwankungen nach oben und unten unterliegen würde, war für den Anfang in der Koalition ein so genannter Fixpreis oder ein Preiskorridor für den Handel im Gespräch. Das käme einer Steuer fast gleich, so dass die SPD diesem Kompromiss am Ende zustimmen könnte. Der Fixpreis soll sich am aktuellen CO2-Preis im europäischen Zertifikatehandel orientieren, den es für die Industrie schon seit vielen Jahren gibt. Er liegt bei 26 bis 30 Euro pro Tonne CO2.